أمريكا تهاجم داعش وتعد بتعطيل قدراته

في عملية قال الجيش الأمريكي إنها ستعطل قدرة تنظيم داعش من شن هجمات في المنطقة وخارجها، استهدفت سلسلة من الغارات الجوية الأمريكية عددًا من المعسكرات التي يديرها تنظيم داعش في سورية، وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن الغارات الجوية نُفذت دون تحديد الأجزاء التي نُفذت فيها في سورية.

وقالت القوات المسلحة الأمريكية إن الضربات ستعطل قدرة داعش على التخطيط والتنظيم وتنفيذ هجمات ضد الولايات المتحدة وحلفائها وشركائها والمدنيين في جميع أنحاء المنطقة وخارجها، وقالت إن تقييم الأضرار الناجمة عن المعركة جارٍ، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات بين المدنيين.

وتم نشر نحو 900 جندي أمريكي في شرق سورية إلى جانب قوات سورية الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة والتي يقودها الأكراد، والتي لعبت دورًا أساسيًا في القتال ضد مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية.

ورغم هزيمتها، تزايدت هجمات الخلايا النائمة التابعة لتنظيم داعش في العراق وسورية خلال السنوات الماضية، ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات من الأشخاص.

واستولى تنظيم داعش على أراضٍ في ذروة قوته وأعلن الخلافة في أجزاء كبيرة من العراق وسورية في عام 2014، لكنه هُزم في العراق في عام 2017، وفي مارس 2019، خسر المتطرفون آخر شريحة من الأرض التي كانوا يسيطرون عليها ذات يوم في شرق سورية.