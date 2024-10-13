100 حالة وفاة بالدفتيريا في باكستان

ابوظبي - سيف اليزيد - كراتشي (د ب ا)

كشف مسؤول في وزارة الصحة في إقليم السند جنوب باكستان، أمس، عن وفاة أكثر من 100 طفل في مدينة كراتشي بمرض الدفتيريا «الخناق» هذا العام، بسبب عدم توافر مضاد السموم لعلاج المرض، على الرغم من إمكانية الوقاية منه عن طريق التطعيم.

وأشار إلى تزايد عدد حالات الدفتيريا ووفيات الأطفال بسبب المرض بشكل كبير في المدن الكبرى، بحسب قناة جيونيوز الإخبارية الباكستانية. ومن جهة أخرى، قال خبراء الأمراض المُعدية، إن الدواء المضاد للسموم المستخدم ضد المرض غير متوافر في جميع أنحاء السند، بما في ذلك كراتشي عاصمة الإقليم. وقال الخبراء «إن العلاج الوحيد للدفتيريا هو التطعيم الكامل والعلاج بمضادات السموم». والدفتيريا أو الخناق هو عدوى خطيرة تسببها سلالات من البكتيريا تسمى «الوتدية الخناقية» التي تصنع السموم. ويمكن أن تؤدي العدوى إلى مشاكل في التنفس، وضربات القلب، وقد تتفاقم حتى إلى الموت.