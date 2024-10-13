الجيش اللبناني ينقذ 99 مهاجراً بعد غرق مركبين قبالة طرابلس

ابوظبي - سيف اليزيد - بيروت (الاتحاد)

أعلن الجيش اللبناني، أمس، إنقاذ 98 سورياً ولبناني واحد لدى محاولتهم مغادرة لبنان بطريقة غير نظامية باتجاه قبرص على متن مركبين تعرضا للغرق.

وأوضحت مديرية التوجيه بقيادة الجيش، في بيان أوردته الوكالة الوطنية للإعلام، أن «دورية من القوات البحرية مقابل جزر الرمكين التابعة لمحافظة طرابلس شمالي لبنان، تمكنت الجمعة من إنقاذ 98 سورياً ولبناني واحد لدى محاولتهم مغادرة لبنان بطريقة غير شرعية على متن مركبين باتجاه قبرص».

وأوضحت أن المركبين تعرضا للغرق، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وتعد جزيرة «رامكين» ثالث جزيرة تابعة لمحمية جزر النخيل «أو جزيرة الأرانب» قبالة مدينة طرابلس الشمالية.

يذكر أن القوى الأمنية اللبنانية تكثف جهودها لمكافحة ظاهرة تهريب الأشخاص بطريقة غير شرعية، وتقوم بتوقيف المتورطين فيها الذين يروجون لها، لقاء تقاضيهم مبالغ مالية.