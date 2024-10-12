الصحة: 2255 شهيدا و10524 جريحا منذ بدء العدوان وحصيلة يوم أمس 26 شهيدا و144 جريحا

اعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان، أن غارات العدو الإسرائيلي يوم أمس على لبنان أسفرت عن الحصيلة التفصيلية التالية: - جنوب لبنان: 17 شهيدا و 62 جريحا - النبطية: 3 شهداء و 41 جريحا - البقاع: شهيد و 22 جريحا - بعلبك الهرمل: 5 شهداء و19 جريحا وهو ما يؤدي إلى الحصيلة الإجمالية التالية ليوم أمس: 26 شهيدا وإصابة 144 بجروح. ولفتت الى انه بذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية للشهداء منذ بدء العدوان حتى يوم أمس إلى 2255، والجرحى إلى 10524.

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