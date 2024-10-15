مجلس الأمن الدولي دعا للتنفيذ الكامل للقرار 1701: نبدي قلقنا من تعرض مواقع اليونيفيل لإطلاق نار وإصابة أفرادها

أبدى مجلس الأمن الدولي قلقه من تعرض مواقع قوة اليونيفيل في جنوب لبنان لإطلاق نار وإصابة أفرادها، وحث الافرقاء كافة على احترام سلامة وأمن أفراد قوة اليونيفيل في لبنان.

ودعا مجلس الامن الدولي "للتنفيذ الكامل للقرار 1701 مع الحاجة لزيد من التدابير العملية لتحقيق ذلك".