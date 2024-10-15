أبدى مجلس الأمن الدولي قلقه من تعرض مواقع قوة اليونيفيل في جنوب لبنان لإطلاق نار وإصابة أفرادها، وحث الافرقاء كافة على احترام سلامة وأمن أفراد قوة اليونيفيل في لبنان.
ودعا مجلس الامن الدولي "للتنفيذ الكامل للقرار 1701 مع الحاجة لزيد من التدابير العملية لتحقيق ذلك".
كانت هذه تفاصيل خبر مجلس الأمن الدولي دعا للتنفيذ الكامل للقرار 1701: نبدي قلقنا من تعرض مواقع اليونيفيل لإطلاق نار وإصابة أفرادها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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