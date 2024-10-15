نبهت مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الإشتراكي في بيان الى ضرورة عدم الانجرار خلف بعض الحسابات المشبوهة على مواقع التواصل الاجتماعي التي تنشر أخباراً وإشاعات عن إشكالات في مناطق الجبل للتحريض على الفتنة بين أهل الجبل والنازحين"، موضحة ان "الحقيقة أن الجيش والقوى الأمنية أوقفوا في هذه الحوادث من هم من أبناء المنطقة أو من الزوّار، وليسوا من النازحين كما يتم الترويج، وتواصل سائر القوى والأجهزة الأمنية المتابعة والجهوزية لأي حادثة تحصل، والأمور تحت سقف مرجعية الدولة".

كانت هذه تفاصيل خبر الاشتراكي: لعدم الانجرار خلف بعض الحسابات المشبوهة التي تنشر أخباراً وإشاعات عن إشكالات في مناطق الجبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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