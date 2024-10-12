وزير الزراعة: بشائر عودة أهلنا الى القرى بدأت تتجلى من خلال صمود رجال المقاومة

جال وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس الحاج حسن برفقة رئيس الهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير ومستشارين، في إطار متابعة شؤون النازحين من القرى الجنوبية والبقاعية والضاحية الجنوبية لبيروت.

استهلت الجولة في زيارة لمركز ايواء النازحين الأكبر في وسط بيروت - مجمع اللعازارية حيث كان في استقبالهم لجنة ادارة المركز من جمعية "انماء" وعدد من المتطوعين، وجرى الاطلاع من المسؤولين على المراكز حول تفاصيل العمل اللوجستي في إدارة الأبنية التي تحوّلت الى مراكز ايواء منظمة تستقبل أكثر من 2700 نازح من جميع قرى و بلدات الجنوب والبقاع و الضاحية منذ اليوم الاول لنزوحهم ، بالاضافة الى تقديم جميع خدمات الرعاية الصحية والخدماتية وتطبيق المعايير المطلوبة من اجل الحفاظ على المواطنين.

وخلال الجولة أكد الوزير الحاج حسن أن "الحكومة اللبنانية مجتمعة تعمل من أجل تأمين كل مستلزمات أهلنا"، مؤكداً أن "بشائر العودة الى القرى بدأت تتجلى من خلال صمود رجال المقاومة الذين يسطرون اروع ملاحم البطولة دفاعاً عن لبنان وارضه وسيادته، ومن خلال الجهد الديبلوماسي الذي لا يهدأ بقيادة دولة الرئيس نبيه بري ودولة الرئيس نجيب ميقاتي وصولا إلى وقف اطلاق النار وفقاً للقرار الدولي 1701".

وأكد اللواء خير "وقوفه الى جانب جميع اللجان العاملة في خدمة النازحين وطلب تقديم جداول بالمساعدات المطلوبة من اجل العمل على تأمينها".