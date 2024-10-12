وفد من اليونيسف زار مياه الجنوب متفقداً منشآتها ومطلعاً على حاجاتها

زار وفد من منظمة اليونيسف في لبنان مؤلف من المديرة الإقليمية لليونيسف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أديل خُضُر، سفير منظمة اليونيسف في لبنان ادوارد بيجبيدر، مؤسسة مياه لبنان الجنوبي والتقى مديرها العام الدكتور وسيم ضاهر، حيث تم مناقشة حاجيات مؤسسات المياه لا سيما مياه الجنوب، لمواصلة عملها واستدامة خدماتها، وخاصة تلك المتعلقة ببرنامج المساعدة الطارئة لضمان استمرار التغذية بالمياه، كما تطرق البحث لأوضاع الموظفين والعمال ومدى إمكانية بقائهم في مواقع عملهم وتنقلهم دون تعرضهم لأخطار أو اعتداءات تمنعهم من أداء مهامهم.

وقد جال الوفد برفقة الدكتور ضاهر على محطة سينيق للصرف الصحي في صيدا، واطلعوا على آليات العمل والعوائق والمشاكل التي تواجهها، لاسيما في ظل الظروف الراهنة، ووعد الوفد بمتابعة كل الحاجيات والعمل على تأمينها في أسرع وقت، وشدد على التزام منظمة اليونيسف ب"الوقوف الى جانب مؤسسات المياه واستمرارية عملها".