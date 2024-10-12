النشرة: الطيران الاسرائيلي جدد غاراته على المعابر الحدودية شمالي الهرمل وسلسلة غارات في البقاع والجنوب

اشار مراسل "النشرة" في البقاع، الى ان الطيران الاسرائيلي جدد غاراته على المعابر الحدودية شمالي الهرمل مستهدفا معبر حوش السيد علي، وجدد الطيران المسير من تحركاته فوف منطقة البقاع على علو متوسط فوق محيط قرى بعلبك الهرمل.
ولفت الى ان الطيران الحربي الاسرائيلي شن غارة حوش السيد علي، واخرى على اطراف وادي فيسان ( الزكبة).
وفي السياق، اشار مراسل "النشرة" في الجنوب الى ان سلسلة غارات على طيرحرفا، الحلوسية، وغارة من مسيرة ناحية البرج الشمالي.
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