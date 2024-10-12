الوطني الحر: لا صحة لما تدأب وسائل إعلامية وبعض الكتاب على تكراره عن أسماء مرشحين يطرحها التيار للرئاسة

اكد التيار الوطني الحر في بيان، بانه لا صحة لما تدأب وسائل إعلامية وبعض الكتاب على تكراره عن أسماء مرشحين يطرحها التيار الوطني الحر لرئاسة الجمهورية؛ إن ما يبادر إليه التيار هو التشاور مع الكتل النيابية حول الأسماء المطروحة والمتداولة، سعياً لإنجاز التوافق على اسم الرئيس، وليس للتيار اي مرشّح لرئاسة الجمهورية.

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