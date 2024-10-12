وصول طائرة سلاح الجو الملكي الاردني محملة بمساعدات مقدمة الى الجيش

أعلنت السفارة الأردنية في بيان، أن "سفير المملكة الاردنية الهاشمية في لبنان وليد الحديد، استقبل ظهر اليوم السبت، في مطار رفيق الحريري الدولي، طائرة سلاح الجو الملكي الاردنية المحملة بالمساعدات المقدمة الى الجيش اللبناني، وكان في استقبال الطائرة من الجانب اللبناني العميد غالب كنعان مندوبا عن قائد الجيش اللبناني والذي عبر عن شكر القيادة لجلالة الملك المعظم على وقوف المملكة ودعمها المستمر للشعب اللبناني. وقد غادرت الطائرة بيمن الله ورعايته الى المملكة وعلى متنها مجموعة من الجالية الاردنية الراغبين بالمغادرة نظرا للاوضاع الراهنة التي يمر بها لبنان الشقيق".
وفي السياق، اعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه في بيان، بانه "بتاريخ 12 /10 /2024، وصلت إلى مطار رفيق الحريري الدولي طائرة تحمل مساعدات إنسانية مقدمة هبة من المملكة الأردنية الهاشمية، جرى تسلم الهبة بحضور السفير الأردني في لبنان وليد الحديد وممثل العماد قائد الجيش".
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