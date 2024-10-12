اليونيفيل : استهداف إسرائيل لقواتنا في جنوب لبنان "تطور خطير"

ياسر رشاد - القاهرة - قال المتحدث الرسمي بإسم قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" أندريا تيننتي، إن استهداف إسرائيل لقوات اليونيفيل على طول الخط الأزرق يعد "تطورا خطيرا وخرقا للقرار 1701" .

وأضاف تيننتي - في مداخلة لقناة سكاي نيوز عربية - "إن إسرائيل استهدفت قواتنا خلال الأيام القليلة الماضية وتم إصابة 2 من أفرادنا وإطلاق عدد من المسيرات على مواقعنا، وهذا الأمر يعد تطورا خطيرا وخرقا للقرار 1701 وخرقا للمهمة الإنسانية لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة" .

وأضاف تيننتي أن الاعتداءات الإسرائيلية على قواتنا على طول الخط الأزرق متواصلة ومستمرة، وتابع : " القوات الإسرائيلية طلبت منا التحرك بعيدا عن الخط الأزرق، ولكننا رفضنا لأنه ينبغي علينا أن نظل في هذا الموقع ونحاول بقدر الإمكان الحفاظ على أمن وسلامة قواتنا، حيث أننا نقدم خدماتنا وفق المعايير المتفق عليها في ظروف غير آمنة تماما" .

وشدد على ضرورة إلزام إسرائيل بالحفاظ على أمن وسلامة قواتنا ونحن علينا القيام بواجبنا في الحفاظ على الأمن والسلامة في تلك المنطقة، مضيفا : " كان قد طلب منا في وقت سابق أن نغير مواقعنا، ولكن ليس من حق أي دولة أن توجه لنا أوامر وإلى أين نتحرك ، نحن نتلقى أوامرنا من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة" .