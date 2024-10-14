محمد حماقي وتامر عاشور في ليلة شتوية واحدة بالقاهرة (الموعد والمكان)

ياسر رشاد - القاهرة - تأتي حفلات أكتوبر للموسم الجاري بعدد من نجوم الغناء العربي محليا وعربيًا، وذلك على أكبر المسارح التي شهدت حضور جماهيري كبير خلال سلسلة الحفلات الماضية.

موعد ومكان حفل حماقي وتامر عاشور

يجتمع كلا من الفنان محمد حماقي والفنان تامر عاشور على مسرح واحد في 22 أكتوبر داخل أحد الفنادق الكبرى في القاهرة، وترواحت أسعار التذاكر بين 5000 - 10 آلاف جنيه.

أغنية جديدة لانج محمد حماقي

كانت أحدث أغاني حماقي “جديدة لانج” ضمن ألبوم هو الأساس، وحققت أكثر من مليون و 400 ألف مشاهدة، وتقول كلماتها “حلّلي.. شوف دمي.. عيني مزغللة متغمي لو حد عمللي أشعة.. صورته بتطلع يا جماعة حتى النفس الداخل اسمه.. قلبي طلع من جسمي لجسمه قبل أما أقابله كنا اتنين.. ونصيبهم كام سنة يتقسموا ده له طريقة جديدة لانج.. له طريقة جديدة لانج وكلامه كده بنج.. كلامه كده بنج.. ماشفتش أخوه تسألني.. هتروّح.. مش ممكن كده هتسوّح ده أنا هنا مستني إشارة.. مش لينك طبيعي دي شرارة أقولك الحق أنا متلصم.. ماهو القمر قدامي مجسّم كنت تايه قبله سنين.. زي اللي متلخبط واتنظّم ده له طريقة جديدة لانج.. له طريقة جديدة لانج وكلامه كده بنج.. كلامه كده بنج.. ماشفتش أخوه ”.

أغنية وداع وداع تامر عاشور

أما تامر عاشور فقد طرح أغنية وداع وداع، التي سجلت أكثر من مليوني مشاهدة، وتقول كلماتها "جاي بعد ما شفت غيرك قلبي تندم على اللي فات

جاي بتفتح صفحه دابت واترمت في الذكريات

فوق خلاص وبلاها سيره مش هنحيى في اللي مات

وداع وداع وداع مش فضيلك أنا قلبي مات خلاص مش صافيلك

اصله مش خدامك جنابك سلام سلام سلام واستبينا

خلاص مافيش كلام ما علينا قوللي طب ايه اللى جابك

وداع وداع وداع مش فاضيلك

انا قلبي مات خلاص مش صافيلك اصله مش خدام جنابك

أوعى تضمن يوم ولاقي لحد قلبه في مره ساب

كنت عارفك يوم هترجع آه وهتدوق العذاب

ده اللي زيك مش هلومه كان كفاية عليه الغياب