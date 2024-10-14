فن ومشاهير

سرقة حسابات مواقع التواصل الخاصة بالفنان تامر عبدالمنعم

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الفنان تامر عبدالمنعم رئيس البيت الفني للفنون الشعبية الاستعراضية عن سرقة حساباته الشخصية فيس بوك، إنستجرام بالإضافة للصفحة الرسمية الخاصة به على الفيس بوك.

 

وتوجه الفنان تامر عبدالمنعم إلى أحد أقسام الشرطة لعمل بلاغ رسمي بسرقة صفحات السوشيال ميديا الخاصة به.

 يُذكر أن الفنان تامر عبدالمنعم قام بإخراج إحتفالية وزارة الثقافة الخاصة بإنتصارات أكتوبر المجيد والتي أحياها الفنان القدير علي الحجار.

وقدم تامر عبدالمنعم من خلال الإحتفالية أوبريت إيد واحدة والذي شارك فيه فرقة رضا للفنون الشعبية، الفرقة القومية وفرقة أنغام الشباب.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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