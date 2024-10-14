القومي للمسرح يحيي ذكرى ميلاد المخرج محمد راضي

ياسر رشاد - القاهرة - يحيي المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان إيهاب فهمي، اليوم الاثنين، بذكرى ميلاد المخرج محمد راضي.

ويأتي احياء الذكرى بهدف إبراز القدوة الفنية للأجيال الحالية والقادمة، وتخليدًا إلى ذكرى ميلاد المخرج محمد راضي، ويعد هو أحد العلامات البارزة في تشكيل ملامح الفن المصري، بما قدمه من أعمال أثرت في وجدان الشعب المصري.

معلومات عن المخرج محمد راضي

بدأ مسيرته بالعمل في التلفزيون مقدمًا عدد من الأفلام التسجيلية، قبل أن يقدم فيلمين روائيين قصيرين بعنوان "الفراشة" و"المقيدون للخلف"، وحازا على إعجاب النقاد مما منحه الفرصة لكي يقدم أفلام سينمائية مختلفة مثل "الحاجز" عام 1969 و"الأبرياء" عام 1971 و"أنا وابنتي والحب" عام 1972.

بعد انتصار أكتوبر عام 1973، بدأ خطوة جديدة في مسيرته تهتم بالتأريخ وتقديم حكايات مختلفة عن الحرب، فقدم أبناء الصمت عام 1974 والعمر لحظة عام 1978، بالإضافة إلى وراء الشمس الذي يدور حول المعتقلات السياسية عبر نسكة 67.

أخرج عام 1985 فيلم "الإنس والجن" للنجم عادل إمام، والذي قدم فيه تجربة جديدة لفيلم رعب مصري .