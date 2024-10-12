افاد مراسل "النشرة" في الجنوب بأن الطيران الحربي الاسرائيلي استهدف عدة بلدات في جنوب لبنان وهي : جبشيت، عدشيت، دير قانون راس العين، الحميري، وبستيات، الكفور، العديسة.

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: غارات اسرائيلية استهدفت عددا من البلدات في جنوب لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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