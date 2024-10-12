الصفدي: إسرائيل لن توقف جرائم الحرب في غزة والضفة ولبنان ما لم يحاسب نتنياهو ووزراؤه المتطرفون

أكد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي أنه "لن تتوقف إسرائيل عن جرائم الحرب في غزة والضفة ولبنان ما لم تتم محاسبة انيارئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزرائه المتطرفين".

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