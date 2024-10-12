حزب الله: استهدفنا تجمعاً لجنود العدو في مستعمرة ‏كفريوفال بصلية صاروخية

أعلن الاعلام الحربي في حزب الله، في بيان انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، ورداً على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين، استهدف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة 12:20 من ظهر يوم السبت 12-10-2024 تجمعاً لجنود العدو في مستعمرة ‏كفريوفال بصلية صاروخية".

وفي وقت سابق، أعلن الحزب انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 12:20 من ظهر يوم السبت 12-10-2024 ‏تجمعاً لقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة المطلة بصلية صاروخية كبيرة".