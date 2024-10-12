الصحة في غزة: ارتفاع حصيلة الحرب في غزة إلى 42175 شهيدا

أفادت وزارة الصحة في قطاع غزة، أن 42175 شخصا استشهدوا في الحرب المستمرة منذ أكثر من عام.
وتشمل الحصيلة 49 شخصا أستشهدوا في الساعات الـ24 الأخيرة، وفق الوزارة التي أشارت إلى إصابة 98336 بجروح في قطاع غزة منذ اندلعت الحرب في 7 تشرين الاول 2023.
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