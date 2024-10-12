أعلن برنامج الأغذية العالمي، انقطاع خطوط المساعدات الغذائية إلى شمال غزة، مشيرا الى ان "تصاعد العنف في شمال قطاع غزة له أثر كارثي على الأمن الغذائي لآلاف الأسر الفلسطينية".

وكشف البرنامج أن "نقاط توزيع الأغذية شمال غزة اضطرت للإغلاق بسبب العمليات العسكرية وأوامر الإخلاء"، مؤكدا اندلاع النيران في المخبز الوحيد العامل في جباليا بعد إصابته بذخيرة متفجرة.