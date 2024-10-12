المجلس الماروني أعلن تحرّك مركز إنماء بيروت التابع له منذ اليوم الأول لتقديم العناية الطبية للنازحين

أعلن المجلس العام الماروني، في بيان انه "إنسجامًا مع مبادئ المجلس العام الماروني في مساندة أبناء مجتمعه، وتماشيًا مع توجيهات وزارة الصحة العامة بعد النزوح المليوني بسبب الهجمات الإسرائيلية المدمّرة على المناطق اللبنانية، تحرّك مركز إنماء بيروت للرعاية الصحية الأولية التابع للمجلس العام الماروني منذ اليوم الأول لتقديم المساعدة والعناية الطبية للنازحين في مراكز الإيواء".
واوضحت انه "بعد التنسيق بين مديرة المركز إيفون حنا ومدير ثانوية جورج افرام النموذجية الرسمية في جونية انطوان سعادة، التي فتحت أبوابها كمركز لإيواء النازحين، نظّم مركز إنماء بيروت يومًا طبيًّا طويلًا في الثانوية، حيث تم توفير الخدمات الصحية والدوائية الأساسية لضمان سلامة النازحين، بالتعاون مع مجموعة من أطباء المركز المكوّنة من طبيبة الأطفال الدكتورة ريتا خوري والطبيبة النسائية الدكتورة ماري تازانيوس وطبيب الصحة العامة الدكتور ماهر الرامي، الذين لم يتردّدوا في تقديم الدعم الطبي والإستشاري وقاموا بمعاينات طبية دقيقة لأفراد العائلات النازحة، بمساعدة الفريق التمريضي والإداري في المركز".
واكد إن "جهود المجلس العام الماروني المستمرة تعكس إلتزامه العميق مساعدة المحتاجين في أوقات الأزمات".
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