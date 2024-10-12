قيادة الجيش نعت الشهيدين جعفر شيت ومروان يعقوب: استشهدا باستهداف اسرائيلي لمركز الجيش بكفرا

نعت قيادة الجيش العريف الشهيد جعفر شيت، الذي استشهد بتاريخ ١١ /١٠ /٢٠٢٤ من جراء استهداف العدو الإسرائيلي مركزًا للجيش اللبناني في بلدة كفرا - الجنوب.
وفي ما يلي نبذة عن حياة الشهيد: من مواليد ٢٨ /٦ /١٩٧٦ الكويت. مددت خدماته في الجيش اعتباراً من ٢٨ /٨ /٢٠٠٦. حائز تنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات. الوضع العائلي: متأهل/٤. يقام المأتم بتاريخ ١٢ /١٠ /٢٠٢٤، الساعة ١١.٠٠ في جبانة حارة صيدا – صيدا. تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولمدة ثلاثة أيام في منزل السيد حسين شيت الكائن في محلة بشامون – عالية حي المدارس أو عبر الإتصال على رقم الهاتف ١٦٢٤٩٢/ ٧١.
كما نعت الجندي الأول الشهيد مروان يعقوب، الذي استشهد بتاريخ ١١ /١٠ /٢٠٢٤ من جراء استهداف العدو الإسرائيلي مركزًا للجيش اللبناني في بلدة كفرا - الجنوب.
وفي ما يلي نبذة عن حياة الشهيد: من مواليد ١١/١٥/ ١٩٨٨ برعشيت – بنت جبيل. مددت خدماته في الجيش اعتباراً من ٣١ /١ /٢٠١٩. حائز تنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات. الوضع العائلي: عازب. أقيم المأتم بتاريخ ١٢ /١٠ /٢٠٢٤ الساعة ١٠.٠٠ في بلدة دبل - بنت جبيل. تقبل التعازي قبل الدفن وبعده لغاية الساعة ١٦.٠٠ في قاعة كنيسة دبل الجديدة أو عبر الإتصال على رقم الهاتف ٤٤٨٢٩٠/ ٧٠
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