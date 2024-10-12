شكرا لقرائتكم خبر عن مركز تطوير الزراعة المستدامة يطلق برنامجًا جديدًا لإدارة محاصيل البيوت المحمية والان نبدء بالتفاصيل

مستقبل زراعي مستدام

الدمام - شريف احمد - يُنظم المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة برنامجًا جديدًا لإدارة محاصيل البيوت المحمية، خلال الفترة من 13 أكتوبر وحتى 6 نوفمبر 2024.ويأتي ذلك في إطار اهتمام المركز بنقل المعرفة وتمكين المزارعين والمختصين في إدارة عمليات البيوت المحمية، وتبني الممارسات الزراعية المستدامة.وينطلق البرنامج التدريبي في ثلاثة مسارات رئيسية، تستهدف 75 مشاركًا من المتدربين وحديثي التخرج والعاملين في القطاع الزراعي لمدة 4 أسابيع.ويُقدم البرنامج 11 محورًا رئيسيًا تدور حول تنمية سلسلة القيمة الزراعية، وتحقيق أقصى إنتاجية للمحاصيل وصحتها، وإدارة المكافحة المتكاملة للآفات، وفسيولوجيا النبات وتحليل البيانات الزراعية والزراعة العمودية.ويهدف البرنامج إلى تعزيز وتطوير مهارات الخريجين والباحثين والمختصين في المجال، وتمكين العاملين على إدارة البيوت المحمية وصقل خبراتهم وقدراتهم، بالإضافة إلى مشاركة الخبرات لبناء مستقبل زراعي مستدام.يأتي برنامج إدارة محاصيل البيوت المحمية في إطار جهود مركز استدامة وشركاءها لتعزيز النظم الزراعية البيئية المستدامة، وتوطين التقنيات الزراعية الحديثة، وتعزيز الابتكار والتطوير في القطاع الزراعي بالمملكة.