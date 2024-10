شكرا لقرائتكم خبر عن تضرر مبنى داخل الأرض المحتلة في هجوم لطائرة مسيرة والان نبدء بالتفاصيل

منظمة العفو الدولية: تحذيرات الاحتلال لا تعفيه من الالتزام بالقانون الإنساني الدولي بعدم استهداف المدنيين



للتفاصيل | https://t.co/ZPTt1W7ehu#لبنان | #غزة | #اليوم pic.twitter.com/Jx8D5iOV8w — صحيفة اليوم (@alyaum) October 10, 2024

مسيرات في الأرض المحتلة

الدمام - شريف احمد - تضرر مبنى في مدينة سياحية داخل الأرض المحتلة في أعقاب هجوم لمسيرتين من لبنان، حسبما قال جيش الاحتلال الإسرائيلي في وقت متأخر مساء الجمعة. ولم يصب أحد في الهجوم.وقال جيش الاحتلال إن الدفاعات الجوية رصدت المسيرتين وهما في طريقهما إلى إسرائيل واعترضت إحداهما. للتفاصيل | This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status | This is a Twitter Status | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)ولم يحدد الجيش ما إذا كانت الأضرار التي لحقت بالمبنى ناجمة عن الطائرة المسيرة الأخرى أم عن الحطام المتساقط من الصواريخ الاعتراضية، وهي عبارة عن صواريخ أنظمة الدفاع الجوي المصممة لإسقاط قذائف العدو في الهواء.وأظهرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي مسيرات وهي تحلق فوق الأرض المحتلة.وقال جيش الاحتلال إنه جرى إطلاق 230 قذيفة من لبنان على إسرائيل يوم الجمعة فقط.