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تضرر مبنى داخل الأرض المحتلة في هجوم لطائرة مسيرة

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د ب أ - القدس المحتلة 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن تضرر مبنى داخل الأرض المحتلة في هجوم لطائرة مسيرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تضرر مبنى في مدينة سياحية داخل الأرض المحتلة في أعقاب هجوم لمسيرتين من لبنان، حسبما قال جيش الاحتلال الإسرائيلي في وقت متأخر مساء الجمعة. ولم يصب أحد في الهجوم.
وقال جيش الاحتلال إن الدفاعات الجوية رصدت المسيرتين وهما في طريقهما إلى إسرائيل واعترضت إحداهما. للتفاصيل | This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status | This is a Twitter Status | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)

مسيرات في الأرض المحتلة

ولم يحدد الجيش ما إذا كانت الأضرار التي لحقت بالمبنى ناجمة عن الطائرة المسيرة الأخرى أم عن الحطام المتساقط من الصواريخ الاعتراضية، وهي عبارة عن صواريخ أنظمة الدفاع الجوي المصممة لإسقاط قذائف العدو في الهواء.
وأظهرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي مسيرات وهي تحلق فوق الأرض المحتلة.
وقال جيش الاحتلال إنه جرى إطلاق 230 قذيفة من لبنان على إسرائيل يوم الجمعة فقط.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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