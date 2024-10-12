أشار رئيس جهاز الإعلام والتواصل في القوات اللبنانية شارل جبور، في حديث تلفزيوني قبيل "لقاء معراب" الى انه "لو تمّ تطبيق القرار 1701 لكان السيد حسن نصر الله على قيد الحياة اليوم".
وشدد جبور على "اننا لسنا بصدد تأسيس جبهة سياسية إطلاقاً ولا نسعى للقاء جبهوي، وهذا اللقاء وطني وليس للمعارضة لأنه لا سلطة في لبنان ليكون هناك معارضة".
كانت هذه تفاصيل خبر جبور: لو تمّ تطبيق القرار 1701 لكان نصر الله على قيد الحياة اليوم ولسنا بصدد تأسيس جبهة سياسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.