جبور: لو تمّ تطبيق القرار 1701 لكان نصر الله على قيد الحياة اليوم ولسنا بصدد تأسيس جبهة سياسية

أشار رئيس جهاز الإعلام والتواصل في القوات اللبنانية شارل جبور، في حديث تلفزيوني قبيل "لقاء معراب" الى انه "لو تمّ تطبيق القرار 1701 لكان السيد حسن نصر الله على قيد الحياة اليوم".

وشدد جبور على "اننا لسنا بصدد تأسيس جبهة سياسية إطلاقاً ولا نسعى للقاء جبهوي، وهذا اللقاء وطني وليس للمعارضة لأنه لا سلطة في لبنان ليكون هناك معارضة".