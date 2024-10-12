حسين الجسمي ورسالة حب لـ لبنان: “معكم دوماً”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: وجّه النجم الإماراتي حسين الجسمي رسالة حب وسلام للبنان في التغطية المباشرة لحملة “الإمارات معك يا لبنان” عبر تلفزيون “بينونة” الإماراتي.

وقرّر الجسمي التعبير عن تضامنه مع الشعب اللبناني بطريقة خاصة، من خلال تأدية أغنية “بحبك يا لبنان” للسيدة فيروز، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الرئيسي.

وأشاد الجسمي بمبادرة دولة الإمارات الإنسانية، قائلاً: “المشاعر جيّاشة واليوم الوقفة إنسانية لدار زايد وإرث زايد الخير وتوجيهات قيادة الدولة الرشيدة في الوقوف مع لبنان ودعمه”.

وتابع: “أنا أفضّل أن أقدّم صوتي بإحساسي وبعملي أو بأغنية أنا أحبها لأهلي وأحبائي في لبنان. وأنا فخور بدولتنا الحبيبة الإمارات، رمز التضامن والتكافل الإنساني، هذه الإمارات وهذا إرث زايد”.

وشارك الجسمي مقطع فيديو يظهر فيه جمال لبنان وطبيعته على أنغام “بحبك يا لبنان” بصوته، مرفقاً بتعليق: “وبحبك يا لبنان يا وطني. مع قيادتنا الرشيدة، نجسّد قيم التكافل والأخوة. شرف لي أن أكون جزءاً من هذه الجهود الإنسانية كسفير مفوّض فوق العادة للنوايا الحسنة، لكي أعزز دعمنا المستمر للأشقاء. الفن رسالة سلام وتضامن، معكم دوماً”.