شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب في أسبوع.. خفض أسعار الفائدة يدعم ارتفاع المعدن النفيس والان نبدء بالتفاصيل

الذهب في السعودية

أسعار عيار الذهب في السعودية

سعر جرام الذهب عيار 21

سعر الذهب في السعودية

أسعار الذهب في آسيا

الدمام - شريف احمد - اختتمت أسعار الذهب الأسبوع أمس الجمعة، على ارتفاع بعد أن دعمت بيانات جديدة التوقعات على خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة الشهر المقبل.وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 2644.16 دولارًا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0514 بتوقيت جرينتش، لكنه انخفض بنحو 0.3% خلال الأسبوع.وبلغت الأسعار أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 2685.42 دولارًا الشهر الماضي. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.8% إلى 2661.40 دولارًا.ارتفعت أسعار الذهب في السعودية، بنسبة طفيفة خلال تعاملات الخميس الماضي ، مقارنة بآخر مستويات سجلها المعدن النفيس، أمس.سجل سعر جرام الذهب عيار 24 الخميس في السعودية، 315.25 ريال.وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 الخميس في السعودية، 289 ريالا.وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 الخميس في السعودية إلى 276 ريالا.وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 الخميس في السعودية، 236.50 ريال.وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 الخميس في السعودية، 184 ريالا.وارتفع سعر جرام الذهب عيار 12 الخميس في السعودية إلى 157.75 ريال.وسجل سعر أوقية الذهب الخميس في السعودية، 9808.75 ريال.وبلغ سعر الجنيه الذهب الخميس في السعودية، 2207.50 ريال.وشهدت أسعار الذهب في التعاملات الآسيوية الخميس، ارتفاعًا طفيفًا وسط ضغوط مستمرة من الدولار، وترقب بيانات التضخم الأمريكية للحصول على المزيد من الإشارات بشأن أسعار الفائدة.وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% ليصل إلى 2613.15 دولار للأوقية، في حين زادت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.2% لتسجل 2630.20 دولار للأوقية.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت العقود الآجلة للبلاتين 1% لتبلغ 969.75 دولار للأوقية، في حين ارتفعت العقود الآجلة للفضة بـ 0.2% إلى 30.742 دولار للأوقية.وأظهر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي عُقد أمس بشأن أوضاع شهر سبتمبر، أن صناع السياسات دعموا خفض البنك بمقدار 50 نقطة أساس لكنهم ظلوا غير ملتزمين بوتيرة تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل.