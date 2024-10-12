السعودية | المركز الوطني للأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة يطلق برنامجًا جديدًا لإدارة محاصيل البيوت المحمية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

يُنظم المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة برنامجًا جديدًا لإدارة محاصيل البيوت المحمية بالتعاون مع شركة نيوم توبيان «Topian NEOM» للغذاء، ودلتا الهولندية للبيوت المحمية «DGD»، وذلك خلال الفترة من 13 أكتوبر وحتى 6 نوفمبر 2024م, وذلك في إطار اهتمام المركز بنقل المعرفة وتمكين المزارعين والمختصين في إدارة عمليات البيوت المحمية، وتبني الممارسات الزراعية المستدامة.

وينطلق البرنامج التدريبي في ثلاثة مسارات رئيسية، تستهدف 75 مشاركًا من المتدربين وحديثي التخرج والعاملين في القطاع الزراعي لمدة 4 أسابيع، حيث يُقدم البرنامج 11 محورًا رئيسيًا تدور حول تنمية سلسلة القيمة الزراعية، وتحقيق أقصى إنتاجية للمحاصيل وصحتها، وإدارة المكافحة المتكاملة للآفات، وفسيولوجيا النبات وتحليل البيانات الزراعية والزراعة العمودية.

ويهدف البرنامج إلى تعزيز وتطوير مهارات الخريجين والباحثين والمختصين في المجال، وتمكين العاملين على إدارة البيوت المحمية وصقل خبراتهم وقدراتهم، بالإضافة إلى مشاركة الخبرات لبناء مستقبل زراعي مستدام.

يأتي برنامج إدارة محاصيل البيوت المحمية في إطار جهود مركز استدامة وشركاءها لتعزيز النظم الزراعية البيئية المستدامة، وتوطين التقنيات الزراعية الحديثة، وتعزيز الابتكار والتطوير في القطاع الزراعي بالمملكة.

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