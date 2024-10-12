تكنولوجيا: أندرويد يتيح لأي تطبيق استخدام الفقاعات العائمة لجعلها أكثر فائدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت جوجل “الفقاعات” كوسيلة لتسهيل الوصول إلى تطبيقات المراسلة من خلال السماح لها بالطفو فوق التطبيقات الأخرى. وفي الإصدارات المستقبلية من أندرويد، يبدو أن جوجل قد تجعل هذه الفقاعات أكثر فائدة من خلال السماح لك بتشغيل أي تطبيق في “فقاعة”.

حاليًا، ترتبط “الفقاعات” في أندرويد بالإشعارات، المصممة للسماح لتطبيقات المراسلة بالظهور في نافذة عائمة، مما يمكنك من متابعة الرسائل بغض النظر عما تفعله. رغم أن هذه الميزة قد تكون مفيدة، إلا أنها قد تُنسى بسهولة.

ومع ذلك، من المحتمل أن تأخذ جوجل الوظيفة الأساسية وتمنحها ترقية كبيرة. فقد تمكن فريق Android Authority من الكشف عن ميزة جديدة تعمل عليها جوجل، قد تكون مخصصة لنظام Android 16، حيث يمكن تشغيل أي تطبيق في فقاعة.

سيسمح هذا الخيار الجديد للمستخدمين بوضع أي تطبيق يدويًا داخل فقاعة، مما يتيح الوصول إليه بنقرة واحدة فقط، ويقدم بذلك شكلاً جديدًا من المهام المتعددة.

تعمل هذه الميزة الجديدة من خلال إضافة زر فقاعة إلى أيقونة الشاشة الرئيسية للتطبيق، على الأقل على أجهزة Pixel. بالإضافة إلى ذلك، تعمل جوجل على إنشاء “شريط فقاعي” جديد لأجهزة أندرويد اللوحية، والذي من شأنه تنظيم النوافذ العائمة بشكل أفضل، مما قد يجعل هذه القدرة الجديدة أكثر فائدة.

حتى الآن، ليس من الواضح متى سيتم إطلاق هذه الميزة، ولكن حقيقة أنها تعمل بكامل طاقتها خلف الكواليس تشير بالفعل إلى أنها قد تصل قبل إطلاق أندرويد 16، ربما في الإصدار QPR القادم من أندرويد 15.

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