النشرة: غارات إسرائيلية على محيط بلدات البازورية وزبقين والحنية في جنوب لبنان

افاد مراسل "النشرة" في الجنوب عن "غارات إسرائيلية على محيط بلدتي البازورية وزبقين والحنية في جنوب لبنان". كما استهدف قصف مدفعي اسرائيلي بلدة رميش.

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