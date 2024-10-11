كشفت معلومات قناة "الجديد"، أنّ "رئيس مجلس الشّورى الإيراني محمد باقر قاليباف سيزور بيروت غدًا، وسيلتقي رئيس مجلس النّواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي".

كانت هذه تفاصيل خبر "الجديد": رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف سيزور بيروت غدًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.