الأمم المتحدة: ندين إطلاق النار على مقر اليونيفيل والذي أصيب فيه جنديان من قوات حفظ السلام

دانت الأمم المتحدة "إطلاق النار على مقر اليونيفيل والذي أصيب فيه جنديان من قوات حفظ السلام"، مشيرة الى أن "الهجوم انتهاك للقانون الإنساني الدولي ويجب على جميع أطراف النزاع حماية قوات حفظ السلام".

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