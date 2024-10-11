مسؤول إسرائيلي: مجلس الوزراء الأمني قد يجتمع عبر الهاتف في أي وقت للتصويت بشأن الرد على إيران

نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مسؤول إسرائيلي، أن "مجلس الوزراء الأمني قد يجتمع عبر الهاتف في أي وقت للتصويت بشأن الرد على إيران".

وذكر المسؤول أن "الرد على إيران لا يزال قيد التخطيط والتأخر فيه يأتي وسط مشاورات مع إدارة الرئيس الاميركي جو بايدن".