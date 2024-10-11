نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مسؤول إسرائيلي، أن "مجلس الوزراء الأمني قد يجتمع عبر الهاتف في أي وقت للتصويت بشأن الرد على إيران".
وذكر المسؤول أن "الرد على إيران لا يزال قيد التخطيط والتأخر فيه يأتي وسط مشاورات مع إدارة الرئيس الاميركي جو بايدن".
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول إسرائيلي: مجلس الوزراء الأمني قد يجتمع عبر الهاتف في أي وقت للتصويت بشأن الرد على إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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