مصرع طفل صعقا بالكهرباء فى قنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا - عبدالرحمن القرشي :

لقي طفل مصرعه، اليوم الجمعة، صعقًا بالكهرباء داخل منزل أسرته في مدينة الوقف، شمالي محافظة قنا، ونٌقل جثمانه إلى مشرحة مستشفى الوقف المركزي تحت تصرف الجهات المختصة.

جاءت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من مركز شرطة الوقف، يفيد بمصرع طفل صعقًا بالكهرباء بدائرة المركز.

وبعد الفحص تبين مصرع التلميذ م.، يبلغ من العمر 12 عامًا، بصعق كهربائي داخل منزل أسرته في مدينة الوقف، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.