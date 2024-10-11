تضامن الدقهلية: قافلة طبية للكشف على مرضى الكبد والجهاز الهضمي

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

أعلنت مديرية التضامن الإجتماعي بمحافظة الدقهلية، تنفيذ قافلة طبية بقرية البصراط وميت شريف بنطاق مركز المنزلة بالتنسيق مع جمعية رعاية مرضى الكبد تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي وزير التضامن، واللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، وإشراف ومتابعة الدكتورة ماجدة جلالة - وكيل الوزارة

تضمنت القافلة الكشف على 370 مريض وعمل تحاليل واشعة وصرف علاج بالمجان

أشادت الدكتورة ماجدة جلالة وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، بالدور الذي تقوم به جمعية مرضى زراعة الكبد كونها من الجمعيات الرائدة في تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية للفئات الاولي بالرعاية تحت قيادة الدكتور محمد عبد الوهاب رئيس الجمعية ورائد زراعة الكبد.

وقدمت وكيل وزارة التضامن الإجتماعي، الشكر للرائدات الاجتماعيات بمركز المنزلة على مشاركتهن في عملية الإعلان والتنظيم والتوعية مما ساهم في نجاح القافلة.

من جانبه قال وائل أبو الخير المدير التنفيذي للجمعية، إن القوافل الطبية بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي متمثلة في مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية مستمرة بالمناطق الأشد احتياجا لاستهداف الأسر الأولي بالرعاية.