إعصار ميلتون يجتاح فلوريدا.. مليوني منزل وشركة بدون كهرباء

ياسر رشاد - القاهرة - تشهد ولاية فلوريدا حالة من الفوضى بعد أن ضرب إعصار ميلتون، حيث أصبح أكثر من مليوني منزل وشركة بدون كهرباء، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي في أحياء كاملة.

وقد تم تأكيد وقوع وفيات في مقاطعة سانت لوسي الواقعة على الساحل الشرقي للولاية، حيث أفاد المسؤولون عن تعرض المنطقة لعواصف عنيفة، لكن عدد الضحايا لا يزال غير واضح.

في سياق متصل، هرب الملايين من سكان الولاية يوم الأربعاء، حيث صدرت تحذيرات من الفيضانات المفاجئة، والأعاصير، وارتفاع مستوى المياه، مما أثار مخاوف كبيرة بين السكان.

إعصار ميلتون، الذي وصفته الهيئة الوطنية للأعاصير بأنه "خطير للغاية" و"يهدد الحياة"، ضرب منطقة سييستا كي في فلوريدا، حيث وصل كعاصفة من الفئة الثالثة، مع تحذيرات من رياح قوية وفيضانات مفاجئة.

وقد حذر الحاكم رون ديسانتيس من أن الوقت قد فات للقيام بعمليات إجلاء آمنة، في حين وصف الرئيس جو بايدن الإعصار بأنه "أحد أكثر الأعاصير تدميراً في القرن" وانتقد "الترويج المتهور للأكاذيب الصريحة" من قبل دونالد ترامب بشأن استجابة الحكومة.

تجدر الإشارة إلى أن وصول ميلتون يأتي بعد أسبوعين من تعرض الساحل الجنوبي لإعصار هيلين، الذي كان من الفئة الرابعة، وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن 225 شخصًا عبر فلوريدا، جورجيا، كارولينا الجنوبية، تينيسي، فرجينيا وكارولينا الشمالية.