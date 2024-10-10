مصرع شخصين وإصابة 10 آخرين في حادث تصادم عدة سيارات بأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

شهد طريق أسيوط الزراعي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، حادث تصادم عدة سيارات بينها سيارة ملاكي، أسفر عن وقوع وفيات ومصابين، بالقرب من عزبة الدارين التابعة لمركز أسيوط في محافظة أسيوط.

البداية، كانت بتلقي اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم بين عدة سيارات بينها سيارة ملاكي، على طريق أسيوط الزراعي أمام عزبة الدارين، ووجود مصابين ووفيات.

على الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف لمكان الحادث، إذ تبين من الفحص والمعاينة حدوث تصادم بين عدة سيارات بينها سيارة ملاكي، ما أسفر عن مصرع شخصين، وإصابة 10 آخرين.

تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وعمل الإسعافات الأولية.

وتحرر المحضر بالواقعة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومباشرة التحقيقات.