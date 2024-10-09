شكرا لقرائتكم خبر عن الحرية المصرى: تفتيش حرب الفرقة السادسة عكس رؤية مصر الثاقبة تجاه التحديات والان مع تفاصيل الخبر

أكد حزب الحرية المصرى، برئاسة الدكتور ممدوح محمد محمود ، أن اصطفاف تفتيش حرب الفرقة السادسة مدرعات بالجيش الثانى الميدانى بالإسماعيلية، الذى حضره الرئيس عبد الفتاح السيسي، تضمن عددا من الرسائل القوية الموجهة للداخل والخارج أبرزها أن الجيش المصرى قادر وجاهز لتنفيذ أى مهمة لحماية أمن واستقرار البلاد ، ويعكس الرؤية الثاقبة للدولة المصرية تجاه التطورات الإقليمية والدولية.

وقال الدكتور ممدوح محمد محمود أن اصطفاف تفتيش الحرب يؤكد أعلى درجات الاستعداد والجاهزية للقوات المسلحة لتنفيذ أى مهمة تكلف بها، وقدرتها على حماية الأمن القومى المصرى بجميع الاتجاهات الاستراتيجية، وأن الجيش يمتلك قوة ردع لكل من تسول له نفسه المساس بمقدرات مصر الاقتصادية فى المياه الإقليمية وحدودها البرية والبحرية.



وأضاف الدكتور ممدوح محمود أن الرئيس عبد الفتاح السيسى حرص خلال كلمته على توجيه رسالة للمجتمع الدولى، بأن مصر اختارت السلام خيارا استراتيجيا، وهو ما يعنى سلام القوة الرشيدة التى تعمل من أجل السلام والتنمية والاستقرار، والتأكيد على أن الحوار هو السبيل الوحيد للتهدئة فى المنطقة وإنهاء الصراع.



وأكد رئيس حزب الحرية المصرى، أن موقف مصر ثابت وداعم للقضية الفلسطينية، وهو ما أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمحورية القضية الفلسطينية بالنسبة لمصر، وأن الشعب الفلسطينى من حقه أن يعيش فى دولة مستقلة، يعترف بها المجتمع الدولى، فضلا عن أن مواقف مصر واضحة للجميع، ورفضت بشكل قاطع تهجير الفلسطينيين من أراضيهم وتصفية القضية الفلسطينية، إضافة إلى الدفاع عن القضية الفلسطينية فى جميع المحافل الدولية، وتقديم الدعم الإنسانى للشعب الفلسطينى فى جميع الأوقات.

