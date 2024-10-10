ميسي يقود تشكيل الأرجنتين أمام فنزويلا

ياسر رشاد - القاهرة - يقود ليونيل ميسي تشكيل منتخب الأرجنتين في المواجهة التي تجمع التانجو مع فنزويلا ضمن منافسات الجولة التاسعة بالتصفيات اللاتينية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وأعلن ليونيل سكالوني المدير الفني لمنتخب الأرجنتين التشكيل الأساسي الذي سيخوض مواجهة فنزويلا حيث سيشهد عودة ليونيل ميسي لأول مرة بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في مواجهة كولومبيا بنهائي كوبا أمريكا في منتصف يوليو الماضي.

تشكيل الأرجنتين..

رولي، أوتاميندي، بيتزيلا، تاليافيكو، مولينا، دي بول، لو سيلسو، إنزو فرنانديز، ألمادا، جوليان ألفاريز، وليونيل ميسي.

تشكيل منتخب فنزويلا..

روم، أوسوريو، فيرارسي، أرامبورو، ألكسندر جونزاليس، يانجيل هيريرا، بروخو مارتينيز، رينكون، سوتيلدو، سافارينو، وروندون.

ويتصدر منتخب الأرجنتين قمة ترتيب جدول التصفيات برصيد 18 نقطة من ستة انتصارات وتعادلين، وسجل خال من الهزائم، بينما يحتل منتخب فنزويلا المركز السادس برصيد 10 نقاط من فوزين وأربعة تعادلات مقابل خسارتين.