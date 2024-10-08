الجيش الاسرائيلي زعم استهداف المنصات الصاروخية التي استخدمت لإطلاق الصواريخ نحو حيفا

زعم المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي، أنه "قبل قليل أغار الطيران الحربي الاسرائيلي على عدة منصات صاروخية تم استخدامها لإطلاق القذائف نحو منطقة حيفا اليوم".

واعلن انه "خلال ساعات الليلة الماضية أغارت طائرات حربية في بيروت على مستودع أسلحة وبنى عسكرية أخرى لحزب الله، كما هاجمت طائرات سلاح الجو على مدار الساعات الماضية عناصر وأهداف لحزب الله في لبنان ومن بين الأهداف منصات صاروخية ومباني عسكرية ومواقع إطلاق قذائف مضادة للدروع".

وأضاف :"يوم أمس رصدت قوات من لواء 646 عناصر من حزب الله يدخلون إلى مبنى مدرسة في قرية طير حرفا كان يستخدمه حزب الله ووضع داخلها منصة موجهة نحو الأراضي الاسرائيلية حيث وبعد وقت قصير من عملية الرصد قضت طائرة لسلاح الجو على المسلحين داخل منطقة المدرسة".