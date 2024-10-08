الحكومة العراقية: ندعم كل الجهود الرامية لوقف العدوان الصهيوني على أهلنا في غزة ولبنان

لفت المتحدّث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، إلى أنّ "الحكومة تؤكد مضيّها في دعم كلّ الجهود الدّوليّة والإقليميّة الرّامية إلى وقف العدوان الصّهيوني على أهلنا الصّامدين في غزة ولبنان، وتوظيف كلّ حضورها الدّولي والإقليمي، والرّوابط مع الأشقاء والأصدقاء، من أجل ذلك الهدف؛ فضلًا عن إغاثة ودعم صمود الشّعبَين اللّبناني والفلسطيني".
وأشار في بيان، إلى أنّ "الحكومة تشدّد على رفضها طروحات التّخوين الموجّهة للأشقّاء والإساءة لهم، لاسيّما وهم يسعون في ذات السّبيل الى حماية الشّعب الفلسطيني وتأكيد حقّه، وكذلك حقّ الشّعب اللّبناني في السّيادة على أرضه وحماية حدوده، بعيدًا عن وحشيّة العدو واستهتاره"، مشدّدًا على أنّ "المواقف الرّسميّة للعراق تعبّر عنها الحكومة حصرًا، بسياساتها وخطواتها المُستندة إلى الدّستور والنّظام الدّيمقراطي، ومسؤوليّتها في رسم السّياسات العامّة، وتقدير المصلحة العليا للشّعب العراقي".
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