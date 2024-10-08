أمريكا تعلن حالة الطوارئ في ولاية فلوريدا بسبب إعصار ميلتون

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أعلن الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن أمس عن وجود حالة طوارئ في ولاية فلوريدا، وأمر بتقديم مساعدة فيدرالية لتكملة جهود الاستجابة على مستوى الولاية والمجتمعات المحلية بسبب الظروف الطارئة الناجمة عن إعصار ميلتون الذي بدأ في 5 أكتوبر 2024.

ويسمح قرار الرئيس لوزارة الأمن الداخلي والوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ (FEMA) بتنسيق جميع جهود الإغاثة من الكوارث التي تهدف إلى تخفيف المعاناة الناجمة عن حالة الطوارئ على السكان والمجتمعات المحلية، وتوفير المساعدة المناسبة للتدابير الطارئة المطلوبة لإنقاذ الأرواح وحماية الممتلكات والصحة العامة والسلامة، وتقليل أو تجنب خطر وقوع كارثة.

وقد أصدرت السلطات المحلية في ولاية فلوريدا أوامر إخلاء واسعة النطاق مع اقتراب إعصار ميلتون، الذي تزايدت قوته ليصبح إعصارًا من الفئة الخامسة في غضون ساعات، حيث تتحرك العاصفة بسرعة باتجاه الساحل الغربي للولاية، حيث من المتوقع أن تصل إلى اليابسة في منطقة خليج تامبا بحلول يوم الأربعاء.

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