قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مخيمي عين السلطان وعقبة جبر في أريحا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء الاثنين مخيمي عقبة جبر وعين السلطان في مدينة أريحا.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال داهمت عدة حارات في مخيم عين السلطان وحاصرت منزلا، بالتزامن مع اقتحام قوة أخرى مخيم عقبة جبر.

من جهة أخرى فتشت قوات الاحتلال الإسرائيلي عددا من المنازل في محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية.

وأفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل وفتشت عدة منازل، كما نصبت قوات الاحتلال حواجز عسكرية عند جميع مداخل الخليل وبلداتها وقراها ومخيماتها، وفتشت مركبات الفلسطينيين وأعاقت مرورهم، ودققت في بطاقاتهم الشخصية.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط