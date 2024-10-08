بدء جمع التبرعات لحملة "الإمارات معك يا لبنان" اعتبارًا من اليوم

أعلن مجلس الشّؤون الإنسانيّة الدّوليّة في الإمارات، "بدء جمع التبرّعات لحملة "الإمارات معكِ يا لبنان" اعتبارًا من اليوم الثّلثاء الموافق 8 تشرين الأوّل 2024، دعمًا للشّعب اللّبناني الشّقيق إزاء الأوضاع الإنسانيّة الحاليّة الصّعبة والظّروف الرّاهنة الحرجة، وبالتّعاون مع المؤسّسات الإنسانيّة والجمعيّات الخيريّة الرّسميّة في الدّولة، لجمع التّبرّعات النّقديّة والعينيّة"، مشيرًا إلى أنّه "سيتمّ تنظيم حملة لتجميع وتعبئة حزم الإغاثة الإنسانيّة في الأوقات المحدّدة والمواقع المخصّصة، كما يلي:

- يوم السّبت الموافق 12 تشرين الأوّل 2024، من السّاعة التّاسعة صباحًا إلى السّاعة الواحدة ظهرًا- في مركز دبي للمعارض بمدينة إكسبو دبي.

- يوم الأحد الموافق 13 تشرين الأوّل 2024، من السّاعة التّاسعة صباحًا إلى السّاعة الواحدة ظهرًا- في محطّة أبوظبي للسّفن السّياحيّة التّابعة لمجموعة موانئ أبوظبي (المبنى 1)".

مع الإشارة إلى أنّ حملة "الإمارات معك يا لبنان" تستمر لغاية يوم الإثنين الموافق فيه 21 تشرين الأوّل الحالي.