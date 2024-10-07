طلبت رئاسة مجلس الوزراء في كتاب وجهه المدير العام لرئاسة مجلس الوزراء القاضي محمود مكية، من المديرية العامة للجمارك، تضمن طلب لائحة بالمعلومات المتعلقة بالهبات والمساعدات والبضائع التي تم إدخالها الى الاراضي اللبنانية بموجب أذونات خاصة باستثناء ما يتعلق منها بالسفارات والاجهزة الامنية والعسكرية.

كانت هذه تفاصيل خبر مجلس الوزراء طلب من مديرية الجمارك لائحة بالمعلومات المتعلقة بالهبات والمساعدات والبضائع الداخلة الى لبنان بموجب أذونات خاصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.