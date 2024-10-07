"كتائب القسام": قصفنا تل أبيب برشقة صاروخية من نوع "مقادمة M90"

أعلنت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، "أنّنا قصفنا عمق الاحتلال مدينة "تل أبيب" برشقة صاروخيّة من نوع "مقادمة M90"، ضمن معركة الاستنزاف المستمرّة، وردًّا على المجازر الصّهيونيّة بحقّ المدنيّين والتّهجير المتعمّد لأبناء شعبنا".

وكانت قد أفادت القناة 12 الإسرائيليّة، بـ"رصد 5 صواريخ أُطلقت باتجاه منطقة تل أبيب، والقبّة الحديديّة اعترضت بعضها"، فيما أشارت وسائل إعلام إسرائيليّة إلى "سقوط شظايا في مدينة حولون جنوب تل أبيب".