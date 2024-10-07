وسائل إعلام إسرائيلية: الجيش بدأ هجوما على جميع أنحاء قطاع غزة في نفس توقيت بدء عملية 7 تشرين الاول قبل عام

افادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن "الجيش الاسرائيلي بدأ هجوما على جميع أنحاء قطاع غزة في نفس توقيت بدء عملية 7 تشرين الاول قبل عام".

وزعم الجيش الإسرائيلي انه هاجم أهدافا ومنصات لإطلاق الصواريخ تابعة لحماس في جميع أنحاء قطاع غزة.

واكد الجيش ان سلاح الجو نفذ خلال ساعات الليلة الماضية غارات على أهداف شكلت تهديدًا على قوات الجيش العاملة في المنطقة بالإضافة إلى تنفيذ قصف مدفعي.