شكرا لقرائتكم خبر عن نيجيريا.. ارتفاع حصيلة ضحايا غرق قارب إلى 60 قتيلًا والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - ارتفعت حصيلة ضحايا انقلاب قارب في نهر شمال النيجر إلى 60 قتيلًا على الأقل.
وذكرت السلطات النيجيرية أنها تمكنت من إنقاذ أكثر من مئة شخص إلا أن 150 آخرين لا يزالون في عداد المفقودين، مشيرًا إلى أن أعمال البحث والإنقاذ لا تزال جارية.
وذكرت السلطات النيجيرية أنها تمكنت من إنقاذ أكثر من مئة شخص إلا أن 150 آخرين لا يزالون في عداد المفقودين، مشيرًا إلى أن أعمال البحث والإنقاذ لا تزال جارية.