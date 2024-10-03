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نيجيريا.. ارتفاع حصيلة ضحايا غرق قارب إلى 60 قتيلًا

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واس - أبوجا 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - ارتفعت حصيلة ضحايا انقلاب قارب في نهر شمال النيجر إلى 60 قتيلًا على الأقل.
وذكرت السلطات النيجيرية أنها تمكنت من إنقاذ أكثر من مئة شخص إلا أن 150 آخرين لا يزالون في عداد المفقودين، مشيرًا إلى أن أعمال البحث والإنقاذ لا تزال جارية.

غرق قارب في نيجيريا

وأوضحت السلطات أن القارب كان يقل مئات الركاب معظمهم من النساء والأطفال عندما غرق في نهر النيجر، وأن سبب غرق القارب غير معلوم حتى الآن.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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