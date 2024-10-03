شكرا لقرائتكم خبر عن نيجيريا.. ارتفاع حصيلة ضحايا غرق قارب إلى 60 قتيلًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت حصيلة ضحايا انقلاب قارب في نهر شمال النيجر إلى 60 قتيلًا على الأقل.

وذكرت السلطات النيجيرية أنها تمكنت من إنقاذ أكثر من مئة شخص إلا أن 150 آخرين لا يزالون في عداد المفقودين، مشيرًا إلى أن أعمال البحث والإنقاذ لا تزال جارية. غرق قارب في نيجيريا وأوضحت السلطات أن القارب كان يقل مئات الركاب معظمهم من النساء والأطفال عندما غرق في نهر النيجر، وأن سبب غرق القارب غير معلوم حتى الآن.

