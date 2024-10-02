الجيش الاسرائيلي وجه انذارا عاجلا إلى سكان الضاحية الجنوبية وتحديدًا في حي حارة حريك لاخلائه

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وجه الجيش الاسرائيلي انذارا عاجلا إلى سكان الضاحية الجنوبية وتحديدًا في حي حارة حريك في المباني المحددة في الخريطتيْن والمباني المجاورة لها.
واردف "أنتم متواجدون بالقرب من منشآت خطيرة تابعة لحزب الله حيث سيعمل الجيش بقوة ضدها على المدى الزمني القريب. من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم نطالبكم باخلاء هذه المباني فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر".
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