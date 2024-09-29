شكرا لقرائتكم خبر عن كولومبيا: تحطم مروحية عسكرية ومقتل جميع ركابها الثمانية والان نبدء بالتفاصيل

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مهمة إنسانية

الدمام - شريف احمد - تحطمت مروحية عسكرية شرقي كولومبيا ما أسفر عن مقتل جميع الأشخاص الثمانية الذين كانوا على متنها.وأعلن سلاح الجو في الدولة الواقعة في أمريكا اللاتينية أن المروحية من طراز Huey II تحطمت في بلدة كوماريبو في إقليم فيتشادا.وأضاف سلاح الجو أنه بعد القيام بعملية بحث واسعة النطاق، تم العثور على المروحية دون وجود ناجين.كتب الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو على منصة إكس أن طاقم الطائرة كان في "مهمة إنسانية"، دون تقديم مزيد من التفاصيل.وأضاف: "تعازي الحارة لعائلاتهم في ظل هذا الخبر الذي أحزن البلاد".يذكر أنه قبل خمسة أشهر، قتل تسعة أشخاص في حادث تحطم مروحية عسكرية شمال البلاد.